В Краснодаре состоялась рабочая встреча банка «Возрождение» с МФЦ и Администрацией края

В рамках рабочего визита в г. Краснодар Заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина и руководитель департамента корпоративного управления и развития Банка Ирина Демидова провели переговоры с Администрацией Краснодарского края.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы совместного сотрудничества, в том числе рассмотрели возможность поддержки Банком малого и среднего бизнеса и активное участие «Возрождения» в социально-экономических проектах региона.

Местную власть представляли Заместитель Главы администрации Краснодарского края Игорь Галась, министр экономики Краснодарского края Александр Руппель.

Также Наталья Шабунина провела рабочую встречу с Главой МФЦ Краснодарского края Валерием Середой, приуроченную ко Дню работника МФЦ, в рамках которой стороны обсудили потенциальное сотрудничество по ряду направлений.