В крещениях на реке Чусовая приняли участие около 140 человек

В воскресенье, 28 июля, в массовом крещении на реке Чусовая в поселке Станционный-Полевской (Свердловская область), где находится храм во имя князя Владимира, приняли участие около 140 человек.

Божественную литургию совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. Его преосвященству сослужили благочинный храмов Полевского округа протоиерей Сергий Рыбчак, настоятель Князь-Владимирского храма иерей Борис Каленов и духовенство благочиния.

«По традиц­­­ии каждый год в эт­от день в водах ре­ки при­нима­ют кр­еще­ние бол­ее сотни люд­ей из ра­­зных точ­ек региона и даже ближнего зарубежья»,— сообщили в Екатеринбургской епархии.

В этом году крещения в храме прошли в 16-й раз. После богослужения, за которым все принявшие крещение причастились, а затем прошли крестным ходом вокруг храма, состоялась праздничная трепеза, а также концертная программа. Уточняется, что в крещениях приняли участие люди, прошедшие курс огласительных бесед в храмах епархии и получившие письменное благословение.