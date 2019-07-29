В Краснодаре появилась интерактивная карта прочистки ливневой канализации

На сайте мэрии кубанской столицы открыт раздел, посвященный очистке от засоров ливневой канализации. Здесь жители города смогут ознакомится с фотоотчетами и другой информацией о выполненных работах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

«Перед нами стоит масштабная задача — за два года привести в порядок ливневые сети и заиленые колодцы города, которыми не занимались десятилетиями. Таким образом будет решена проблема подтопления улиц в разных районах краевой столицы после дождя. Жители Краснодара теперь имеют возможность контролировать работу сотрудников специальной службы в ежедневном режиме», — рассказал заместитель мэра города Артем Доронин.

Муниципальная служба по содержанию ливневой канализации была создана в июне этого года. Сейчас в ней работают две бригады по шесть человек. В их распоряжении илососные, гидродинамические, комбинированные поливомоечные автомобили. В планах мэрии нанять еще 12 человек, распределив их также в две бригады и обеспечить их еще одним комплектом оборудования.

Андрей Ульченко