Татгидромет в отличие от Башгидромета подтвердил, что причиной смога на Урале были сибирские пожары

Управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Татарстана сообщило, что причиной смога в регионах Урала и Поволжья в конце прошлой недели были лесные пожары в сибирских регионах. «Дымовая мгла возникла в результате воздушного переноса частичек гари от лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области. Обширный и глубокий высотный циклон над Западной и Средней Сибирью способствует переносу продуктов горения лесов на Урал, Удмуртию, Пермский край, Башкортостан и Татарстан»,— сообщило ведомство.

Башгидромет, напомним, в прошлый четверг объяснял возникновение «дымной мглы», в частности, в Уфе тем, что республика попала в область повышенного давления. При слабом ветре это способствует накоплению различных примесей в приземном слое атмосферы, сообщало ведомство без привязки к лесным пожарам в Сибири.

Ирина Самойлова