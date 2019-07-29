Поступления в бюджет Ленобласти за использование лесов увеличились на 158 млн рублей за полгода

По итогам первого полугодия 2019 года поступления в бюджет Ленинградской области по арендным платежам за использование лесов увеличились на 158 млн рублей. Недоимка уменьшилась на 19%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом Ленобласть остается по этому показателю лидером в Северо-Западном федеральном округе. Годовая сумма поступлений в бюджет за использование лесов в регионе составляет 2,5 млрд руб., в том числе в федеральный бюджет — 2,2 млрд руб., в областной бюджет — 300 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Ленобласти ужесточили условия для арендаторов леса. Теперь в случае неоднократного возникновения недоимки комитет по природным ресурсам имеет право в одностороннем порядке расторгать договоры в досудебном порядке. В настоящий момент в Ленобласти в аренду отдано около 90% лесных территорий.