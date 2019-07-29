Благоустройство городской среды в Челябинске отстает от графика

В Челябинске темпы реализации программы благоустройства городской среды отстают от графика: проекты общественных пространств выполнены всего на 30%, при этом срок завершения работ 1 октября до завершения срока работ осталось два месяца. Об этом сегодня сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Евгений Крехтунов на расширенном аппаратном совещании.

По словам замглавы, в ходе реализации программы возник ряд проблем: длительность прохождения государственной экспертизы проектной документации; ее низкое качество; сокращение количества подрядных организаций из-за того, что в этом году не предоставляются авансовые платежи; большая загрузка поставщиком малых архитектурных форм, в связи с чем есть риски переноса сроков выполнения работ; трудности формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. На 25 июля работы по проектам общественных территории были выполнены на 30%. Хуже всего дело обстоит в Тракторозаводском районе – 10% и Калининском – 20 %. Всего в этом году необходимо благоустроить 11 таких пространств. Процент благоустройства работ по дворовым территориям, всего из 125, составляет 51%.

Я надеюсь, что мы успеем, но по некоторым районам приходится действовать в очень напряженном графике, Нас подвели проектировщики, которые сначала снизили суммы по контрактам почти в два раза, за эти деньги они сделали проектно-сметную документацию с задержкой по срокам. Например, по некоторым сдача была конец апреля, они сдали в мае-начале июня, но нам удалось заключить все контракты в установленный срок»,– прокомментировала временно исполняющая полномочия главы города.