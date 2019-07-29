Гендиректора УК «ТехКомфорт» дисквалифицировали на один год

Мировой судья Мотовилихинского судебного района города Перми признал виновным гендиректора управляющей компании ООО «УК ТехКомфорт» Юрия Катцина в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде дисквалификации сроком на один год. Об этом сообщает инспекция госжилнадзора Пермского края (ИГЖН).

Как сообщается на сайте ИГЖН, ранее Юрий Катцин уже привлекался к ответственности за ненадлежащее оказание услуг по договору управления многоквартирным домом.