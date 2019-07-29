В Челябинске работница автомойки угнала автомобиль клиентки и попала в аварию

В отдел полиции Тракторозаводского района Челябинска обратилась 50-летняя жительница города, которая обнаружила повреждения на своем автомобиле после того, как оставила его в автомойке.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, проверка показала, что 22-летняя сотрудница автомоечного комплекса села в автомобиль клиентки, ездила на нем по городу и попала в ДТП. Скрывшись с места аварии, она вернула машину обратно.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.