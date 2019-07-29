Администрация Ижевска выставила на торги ООО «Ритуал» за 71 млн рублей

Власти Ижевска выставили на торги ООО «Ритуал». Начальная стоимость 100% имущества похоронного предприятия составляет 71 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Прием заявок начался 29 июля и продлится до 26 августа. Сами торги назначены на 5 сентября. Шаг аукциона составляет 3,55 млн руб. или 5% от начальной цены, размер задатка составляет 14,2 млн руб. или 20% от начальной цены. В случае покупки предприятий новому владельцу необходимо сохранить профиль общества как минимум на пять лет.

Напомним, что реорганизация МУП «Ритуал» в ООО произошла в декабре 2018 года. Уставный капитал общества составляет 59 млн руб. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявлял, что ООО «Ритуал» могут продать с убытком. Средства, вырученные от продажи направят на социально-значимые расходные статьи бюджета.