В Екатеринбурге продают квартиру за 139 млн рублей

В центре Екатеринбурга выставлена на продажу трехкомнатная квартира за 139 млн руб. Согласно объявлению, опубликованному онлайн-сервисом по подбору недвижимости N1.ru, квартира площадью 106 кв. м находится в Красном переулке,5 на 18-м этаже (из 25).

«В квартире современный ремонт по индивидуальному дизайн проекту, мебель изготавливалась под заказ, двери дуб. На балконе открывается панорамный вид на исторический центр Екатеринбурга (Набережная реки Исеть, Храм на крови и Екатеринбург-Сити) В квартире остается вся мебель и техника. Ранее в ней никто не проживал»,— говорится в объявлении.