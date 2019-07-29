СП «Яндекса» и Uber обратила внимание на омский колл-центр

Голландская компания MLU B.V., созданная «Яндекс.Такси» и Uber, подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство о получении права определять условия осуществления предпринимательской деятельности колл-центров в регионах России, в частности омского контакт-центра ООО «Колли-Сибирь». Как сообщается в материалах ведомства, в ходатайстве аналогичные права также заявлены в отношении ООО «Кронос», ООО «Телеон», ООО «Зеленая линия Волгоград» ООО «Клевер Тольятти», ООО «Лидер-В» и ООО «Движение».

В середине июля стало известно о том, что MLU покупает программное обеспечение и колл-центры группы компаний «Везет». MLU планирует инвестировать за три года около 8 млрд руб. в регионы России. Инвестиции будут направлены на развитие безопасности услуг и на поддержку региональных водителей и компаний такси. Компании планируют завершить сделку к концу 2019 года.

Как Uber оценил инвестиции в «Яндекс.Такси» — в материале “Ъ” «Uber остается в убытке в России»

Оксана Павлова