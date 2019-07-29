ЦБ РФ отозвал лицензию у нижегородского банка из второй сотни

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация», говорится в сообщении регулятора. Кредитная организация по величине активов занимала 170-е место в банковской системе РФ. «Ассоциация» является участником системы страхования вкладов.

Регулятор отметил, что банк признал отсутствие 3,8 млрд руб., отраженных в учете и отчетности, на счетах, открытых в иностранном банке. Эта сумма более чем в два раза превышает величину собственных средств банка. «Согласно представленной банком отчетности, его капитал полностью утрачен»,— отмечено в сообщении ЦБР.

Кроме того, «Ассоциация» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативы ЦБР, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.