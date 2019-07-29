Браконьеров в Удмуртии обнаружили с помощью беспилотника и тепловизора

Сотрудники Ижевского линейного отдела МВД России на транспорте обнаружили браконьеров на реке Кама при проведении рейдовых мероприятий с помощью беспилотника. Двое местных жителей осуществляли вылов рыбы с использованием сети в нерестовый период. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов. Они находятся под подпиской от невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, полицейские с помощью тепловизора выявили двух нарушителей, которые незаконно ловили рыбу ночью с помощью снаряжения для подводной охоты с аквалангом. В их машине обнаружили более 11 кг икры стерляди стоимостью около 658 тыс. руб.

Также были задержаны трое жителей Башкирии. В багажнике их машины находилось около 6 тысяч раков. Раков выпустили обратно в места постоянного обитания.