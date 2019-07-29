Наина Ельцина открыла в Екатеринбурге именную скамейку

Вдова первого президента России Наина Ельцина 28 июля открыла в Екатеринбурге памятную именную скамейку с надписью «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина. 2019». Скамейка установлена на набережной реки Исеть недалеко от Ельцин Центра.

«Когда я узнала, что во многих городах — в самых любимых горожанами и самых красивых местах — устанавливают на свои сбережения лавочки, я сразу подумала, что нужно обязательно сделать это в Екатеринбурге. Я хочу, чтобы лавочек было больше, а люди, сидя на них, говорили о своем счастье»,— сообщила госпожа Ельцина.

Она также высказалась о переносе театра драмы в другое место. «Набережную застраивать нельзя. Набережная должна быть свободной. Здесь должны гулять люди. А Ельцин Центр нас заставили построить на этом месте. Когда-нибудь здесь может быть уберут и Драмтеатр, или когда он уберется. И можно будет продолжить парк»,— заявила она в прямом эфире ЕТВ.

На торжественной церемонии открытия присутствовали дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, исполнительный директор Ельцин Центра Александр Дроздов, председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, замгубернатора Павел Креков, свердловский министр культуры Светлана Учайкина, а также президент волейбольного клуба «Уралочка» Николай Карполь, сообщили в пресс-службе центра.