В ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора пострадали три человека

В воскресенье в Аргаяшском районе Челябинской области произошло ДТП, участником которого стал бывший заместитель губернатора, генеральный директор агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов. Фото с места ДТП опубликованы в социальных сетях. Очевидцы сообщают, что господин Косилов на Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada.

По информации минздрава Челябинской области, после аварии были госпитализированы три человека. Одна из пострадавших прооперирована в городской больнице №3 Челябинска. Сейчас она в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Второй пациент проходит лечение в больнице Кыштыма, третий был доставлен в больницу Аргаяша, но отказался от дальнейшего пребывания в медицинском учреждении и будет проходить лечение по месту жительства.

Андрей Косилов уже прошел медицинское освидетельствование, по его результатам установлено, что бизнесмен был трезв.