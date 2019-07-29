«Теплосеть» проведет повторные испытания на Васильевском острове

В понедельник, 29 июля, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведет повторные гидравлические испытания в Василеостровском районе.

Как сообщили в пресс-службе компании, в зону испытаний войдут сети, проходящие по Наличной улице, Шкиперскому протоку, улицам Опочинина, Шевченко, Гаванской, Карташихина, Парусной, Кораблестроителей, Нахимова, Боцманской, Капитанской, Каховского, Уральской, Железноводской, Одоевского, Беринга. Также проверка коснется домов, расположенных Галерному и Адмиральскому проездам, Малому проспекту В.О., Кожевенной линии, площади Морской Славы и Прибалтийской.

Напомним, что в начале прошлой недели «Теплосеть Санкт-Петербурга» уже проводила испытания на Васильевском острове. Тогда на трубопроводах было зафиксировано сразу несколько дефектов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году в Петербурге планируют заменить 5 км сетей. Их ремонт обойдется в 1,5 млрд рублей. Как сообщили в Смольном, половина инженерных коммуникаций в городе в настоящий момент старше 25 лет.