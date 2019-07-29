Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора будет базироваться в Перми

Управление Росприроднадзора по Пермскому краю будет реорганизовано: к нему присоединят аналогичные подразделения из Кировской области и Удмуртии. Приказ об этом был подписан главой минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным 3 июня 2019 года.

Новая объединенная структура будет называться «Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования» (Западно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора) и размещаться в Перми. Реорганизация должна завершиться к 1 августа. Согласно приказу минприроды, в Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора будет работать 123 человека, годовой фонд оплаты труда составит 36,1 млн руб.