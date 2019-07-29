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Сибирская экология

Алтайская чиновница подозревается во взятках на сумму 2,5 млн рублей

Главный специалист отдела лицензирования управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры заподозрена в коррупции. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Согласно фабуле обвинения, с сентября 2015-го по декабрь 2018 года чиновница получала взятки за несоставление в отношении компаний и предпринимателей административных протоколов за нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной продукции. Общая сумма переданных ей взяток, указывается в деле, составляет 2,5 млн руб.

Как рассказала официальный представитель следственного управления Людмила Рязанцева, в ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении чиновнице обвинения и избрании меры пресечения.

Илья Николаев


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