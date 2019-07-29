Новосибирские власти вводят кодекс интернет-этики

Правительство Новосибирской области планирует присоединиться к «Кодексу добросовестных практик», популяризирующему культуру безопасного поведения в интернете. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

Проект документа разработал департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области. «Кодекс добросовестных практик», или «Кодекс этической деятельности в интернете», вводится для «защиты государства, общества и граждан от угроз, связанных с развитием коммуникационных технологий», а также «в целях создания максимально безопасного цифрового пространства». После утверждения кодекса власти будут проводить мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения в сети.

«Кодекс добросовестных практик» в интернете разработан Роскомнадзором. Он впервые подписан на международной конференции «Защита персональных данных» в Москве осенью 2016 года. Тогда представители более 30 организаций и компаний поставили подписи под документом, который требует от подписанта содействовать созданию безопасного информационного пространства и формированию культуры безопасного поведения в интернете.

Илья Галагуз