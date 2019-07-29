До середины недели на Урале похолодает до +5

В Свердловской области до середины недели ожидается похолодание, местами возможны дожди. Как сообщили в уральском Гидрометцентре, днем температура будет меняться от +13 до +29. Ночью — от +5 до +11. Ветер с порывами до 15 м/с. В Екатеринбурге небольшой дождь ожидается в среду. Днем — от +15 до +18. Ночью — от +6 до +11.

Ранее сообщалось, что в ночь с субботы на воскресенье из-за тумана 14 самолетов не смогли приземлиться в Кольцово. Из-за сильного дождя в Екатеринбурге затопило несколько улиц. Сегодня в регионе объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.