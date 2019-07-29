Квартиры в «Доминанте» стали доступнее. Первый взнос 10%

С новой программой ВТБ мечта жить в современном доме в центре города станет доступнее. Выбрав один из 25 вариантов планировок, где все продумано именно для вас и вашей семьи, вы сможете наслаждаться красивыми видами на эспланаду и другие достопримечательности Перми.

Если для вас важно, чтобы в квартире нашлось место и для работы, и для спорта, и для отдыха и встреч с друзьями, то обратите внимание на лимитированный формат квартир President. В ней есть три просторные комнаты площадью от 18 до 21 кв. м, две лаундж-лоджии с панорамными видами и ванная комната, в которой поместится самое большое джакузи.

Если в вашей семье есть дети, обязательно рассмотрите уникальный формат Kids-friendly. Он включает в себя просторную кухню-гостиную для совместных ужинов, две детские комнаты, одна из которых имеет два окна, что делает ее максимально светлой. В обеих детских есть место под вместительный шкаф для одежды, игрушек, книг. Родительская спальня расположена изолированно, но рядом с детскими, что позволяет отдыхать отдельно, но всегда оставаться рядом с детьми. Два санузла помогут избежать очереди при утренних сборах. В специальном месте в коридоре будет удобно хранить детские велосипеды, скейты или коляску.

Жилой комплекс «Доминант» находится в самом центре города, на пересечении улиц Луначарского и Борчанинова. В нем предусмотрено три уровня безопасности. Первый уровень — физический. Дом имеет закрытую придомовую территорию. Архитекторы расположили жилую часть дома на стилобате, образуя приватное пространство двора. Второй уровень обеспечат сотрудники службы безопасности, которые будут круглосуточно следить за порядком в квартале. Третий уровень — видеонаблюдение и другие современные IT-решения. Здесь установят 47 видеокамер. Именно такое количество необходимо, чтобы на территории жилого квартала не осталось «слепых» зон. Камеры установят по внутреннему и внешнему периметру зданий, в холлах первых этажей и на подземной автостоянке. Любой житель комплекса сможет подключиться к системе видеонаблюдения через мобильное приложение и в онлайн-режиме посмотреть, что происходит на детской площадке, парковке и в других зонах.