Линия по переработке шин спецтехники запущена в Кузбассе за 240 млн рублей

Компания «Кузнецкэкология+» ввела в эксплуатацию новую линию по переработке крупногабаритных шин на территории индустриального парка Калтана в Кемеровской области. Как сообщила пресс-служба областного правительства, инвестиции в проект составили 240 млн руб.

«Кузнецкэкология» последний шесть лет занимается в Калтане переработкой крупногабаритных шин и резины, которые используются спецтехникой угольных предприятий. Запуск дополнительной линии позволит перерабатывать отработанные смазочные масла и их отходы. Мощность линии — более 7 тыс. т сырья в год, из которого возможно получить 1,7 тыс. т пиролизного жидкого топлива, 2,2 тыс. т технического углерода, 500 т пиролизного газа или металлолома. Эта продукция применяется в различных производственных технологиях.

Индустриальный парк Калтана создается с 2015 года на участке площадью 63 га. По данным фонда развития моногородов, объем инвестиций резидентов — 1,8 млрд руб. В парке планируется разместить заводы по производству глиняного кирпича, упаковочных материалов, сип-панелей, пульповых насосов, графитовых электродов и др. Власти Кузбасса ранее заявляли о выходе парка на полную мощность к 2020 году.

По данным «СПАРК-Интрефакс», совладельцы ООО «Кузнецкэкология+» — его гендиректор Геннадий Родионов (15%) и Владимир Вашурин (85%). Выручка компании в 2017 году — 26,1 млн руб., чистая прибыль — 6,5 млн руб.

Юрий Зуев