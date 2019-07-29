Население города Спутника планируют увеличить в три раза

Население города Спутника в Пензе, который в выходные отметил 12-летие, планируется в ближайшие годы довести до 100 тыс. чел. В настоящее время жителей насчитывается 35 тыс., сообщает пресс-служба областного правительства.

При этом объем возведенного на территории микрорайона жилья должен составить 2,7 млн кв. м. (в настоящее время возведено 570 тыс. кв. м. жилья). В городе организовано 50 производств, создано 1,5 тыс. рабочих мест.

Введены в эксплуатацию три детских сада, поликлиника, бассейн, школа на 1,1 тыс. мест. Ведется строительство еще трех детских садов на 120 мест каждый. На 2020 год запланировано строительство еще одной школы - на 2,42 мест.

Иван Сергеев