Власти Алтайского края приобрели новые вагоны

Правительство Алтайского края направило 240 млн руб. на приобретение четырех новых пассажирских вагонов для поезда «Просторы Алтая». Обновленный пригородный состав сегодня направился по маршруту Барнаул-Рубцовск. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

По словам губернатора Виктора Томенко, работа по обновлению подвижного состава продолжится совместно с РЖД. Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай отметил, что железнодорожная компания ежегодно инвестирует в развитие инфраструктуры Алтайского края около 3 млрд руб. В ближайших планах — развитие крупнейшей станции Алтайская в Новоалтайске, в 2020 году начнется реконструкция вокзала в Барнауле и станции Тягун.

За шесть месяцев 2019 года в пригородном сообщении Алтайского края перевезено 4,6 млн пассажиров, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оксана Павлова