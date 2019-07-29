Первую победу «Звезда» одержала в игре за кубок

Пермский ФК «Звезда» продолжит борьбу за Кубок страны. В матче 1/128 финала турнира подопечные Константина Парамонова разгромили «Зенит-Ижевск» 6:0, забив в каждом из таймов по три мяча. На матче присутствовало 800 зрителей. Это первый успех в официальных играх ФК «Звезда» в новом сезоне. До этого в чемпионате команда имела в активе одну ничью и одно поражение.

Главный тренер «Звезды» Константин Парамонов остался доволен игрой команды. «Сегодня перед игрой у нас было небольшое преимущество – играли ребята, которые были мало задействованы в предыдущих матчах. Поэтому они были и посвежее, и желания играть у них было побольше» - заявил он.

Главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Емельянов отметил, что хозяева в атаке играли очень удачно, забили всё, что создали.

Теперь пермской команде предстоит выезд в Набережные Челны на матч 1/64 финала ОЛИМП-Кубка России против местного «КАМАЗа». А до этого, 1 августа «Звезда» примет на своем стадионе «Урал-2» в рамках матча 3-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ.