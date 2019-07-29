Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг». На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. л бензина. Россия расположилась на 16-й строчке, на среднюю зарплату в РФ можно купить около 927 л бензина марки Аи-95.

В топ-5 также вошли страны, жители которых могут приобрести на зарплату более 1,9 тыс. л. Среди них

Норвегия,

Австрия,

Ирландия

Великобритания.

Последнее место по доступности бензина заняла Украина. На среднемесячную зарплату украинцы могут приобрести 279 л бензина.

Также эксперты назвали страны с самым дешевым бензином. Среди них — Казахстан (Аи-95 за 27,9 руб.), Россия (45,5 руб.), Белоруссия (52 руб.). Самый дорогой бензин в Европе — в Нидерландах (118,7 руб.). В Норвегии, Дании, Греции и Италии за литр бензина просят более 113 руб.