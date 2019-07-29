Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина

Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг». На среднемесячную зарплату житель Люксембурга может купить 2,9 тыс. л бензина. Россия расположилась на 16-й строчке, на среднюю зарплату в РФ можно купить около 927 л бензина марки Аи-95.
В топ-5 также вошли страны, жители которых могут приобрести на зарплату более 1,9 тыс. л. Среди них
Последнее место по доступности бензина заняла Украина. На среднемесячную зарплату украинцы могут приобрести 279 л бензина.
Также эксперты назвали страны с самым дешевым бензином. Среди них — Казахстан (Аи-95 за 27,9 руб.), Россия (45,5 руб.), Белоруссия (52 руб.). Самый дорогой бензин в Европе — в Нидерландах (118,7 руб.). В Норвегии, Дании, Греции и Италии за литр бензина просят более 113 руб.
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