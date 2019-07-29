В зоне наводнения в Приамурье введут сухой закон

Комиссия по ЧС Амурской области 28 июля поддержала предложение прокурора региона Руслана Медведева о запрещении продажи алкоголя в подтопленных наводнением населенных пунктах. Предполагается, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать на период ЧС и поспособствует профилактике преступлений и правонарушений, сообщает прокуратура.

«Правительство Амурской области вправе устанавливать полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»,— говорится в сообщении. При этом запрет не должен распространяться на алкогольную продукцию слабее 15 градусов, содержащую тонизирующие компоненты.

Аналогичный запрет вводился в Амурской области и в период ЧС во время наводнения в 2013 году. Правоохранительные органы настаивают на том, что мера помогла тогда значительно сократить число бытовых преступлений.

Дата ввода ограничений пока не определена.

Майя Зорина, Благовещенск