В результате атаки боевиков в Нигерии погибло 65 человек

Боевики группировки «Боко Харам» (запрещена в России) напали на похоронную церемонию в нигерийском штате Борно, сообщает «Аль-Джазира». В результате погибло 65 человек, еще как минимум десять получили ранения.

По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов. Первоначально погибло 23 человека. возвращавшихся с похорон в одной из нигерийских деревень. Остальные 42 были убиты при попытке преследовать нападавших. Президент Нигерии Мохаммад Бухари осудил атаку и приказал военнослужащим разыскать боевиков.