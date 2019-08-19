Звук

Привет из Тироля

На сцене театра Л. Рюминой 20 августа состоится концерт «Музыкальное приветствие из Тироля». Австрийский духовой оркестр «Музыкальная капелла Унтерлангкампфен» исполнит сочинения знаменитых австрийских композиторов (Франца Вагнера, Роберта Штольца, Иоганна Штрауса (сына), Юлиуса Фучика), а также тирольскую духовую музыку и марши с хоровым пением. Созданный в 1862 году в небольшом тирольском поселке, оркестр уже более полутора веков сохраняет традиции австрийской музыки, выступая с концертами в Италии, Швейцарии, Германии, Нидерландах и других странах Европы.

Место

В расширенном масштабе

В здании Третьяковской галереи на Крымском Валу можно увидеть в том числе и два «Черных квадрата», созданных Малевичем в 1915 и 1929 годах Фото: Юлия Захарова / Государственная Третьяковская галерея

Обновленная экспозиция открылась в здании Третьяковской галереи на Крымском Валу. Главное изменение — создание зала, целиком посвященного произведениям из собрания знаменитого коллекционера Георгия Костаки, и отдельного зала для работ яркого представителя русского авангарда Владимира Татлина. Сейчас в галерее временно экспонируется «Летатлин» — безмоторный индивидуальный летательный аппарат, созданный художником в 1929–1932 годах, а также два «Черных квадрата», созданных Малевичем в 1915 и 1929 годах. Также в галерее появилось пространство, отведенное творчеству художника и скульптора Александра Дейнеки.

Голос

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«В актерской профессии важно сохранять достоинство»

Советский и российский актер Олег Стриженов, который на прошлой неделе отметил 90-летний юбилей

Раритеты

Росчерк величия

Подпись бригадного генерала Наполеона Буонапарте. 1795 год Фото: ГИМ

Выставка автографов Наполеона открылась в Историческом музее и приурочена к 250-летию «Императора Французов, Короля Италии, Протектора Рейнской Конфедерации…» (так подписывался Бонапарт). 33 автографа из собрания музея собирались вельможами и меценатами в течение почти 100 лет после смерти Наполеона. Выставка открывается фрагментом романа «Клиссон и Эжени», собственноручно написанным Наполеоном. Здесь же приказ командующего Парижским гарнизоном, который подписан еще «Буонапарте». Став императором, Наполеон ставил на резолюциях латинскую букву N.

Проект

Кругом кино

В рамках «Ночи кино» пройдет 340 мероприятий Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Всероссийская акция «Ночь кино» в Москве пройдет с 24 на 25 августа. В кинотеатрах «Юность», «Космос» и киноцентре «Октябрь» состоятся предпремьерные показы фильмов — участников Каннского фестиваля и «Кинотавра». Центральным событием в столице станет кинотеатральный перформанс в музее-заповеднике «Царицыно», посвященный советскому фильму «Д’Артаньян и три мушкетера». Также можно будет заглянуть в съемочные павильоны киностудии «Мосфильм», в «Союзмультфильме» увидеть раскадровки знаменитых картин, декорации и более ста кукол, а в кинотеатре «Звезда» — побывать в киноаппаратной. Всего в рамках акции в Москве пройдет около 340 мероприятий более чем на 130 площадках.

Вещь

Фото: Галерея "Триумф" / Предоставлено Русским музеем

Скульптура «Контейнер. Медитация» работы группы Recycle (2017, пластик, литье) и другие объекты, созданные современными скульпторами из полимерных материалов, собраны на выставке «Пластическая масса», которая откроется в Русском музее 22 августа.

Анонсы

19.08

В Музее истории Санкт-Петербурга открыта выставка «Кронштадту 315 лет», посвященная годовщине со дня основания Кронштадта.

20.08

В музее-заповеднике «Царицыно» выставка «Екатерина Великая. К 290-летию со дня рождения» представит картины и скульптуры из собраний Эрмитажа, Третьяковской галереи, Исторического и Русского музеев.

21.08

Выставка «Процессы, понятия, ситуации» соберет в Музее искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков графику, 3D-инсталляции, скульптуры современных французских художников.

22.08

В парке «Сокольники» Московский театр мюзикла проведет акробатическое и хореографическое шоу в рамках Года театра.

23.08

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

На Красной площади фестиваль «Спасская башня» откроется выступлением военных оркестров из стран Европы, Азии и Африки.

24.08

Фестиваль Чехии в саду имени Баумана расскажет о кинематографе, музыке, истории природе и кухне этой страны.