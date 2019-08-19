Психиатрия

Убежать от депрессии

Физическая активность может не только снять симптомы депрессии, но и предотвратить ее развитие, заявляют ученые из Федерального университета Санта-Мария (Бразилия) и Королевского колледжа Лондона (Великобритания). К такому выводу они пришли, проанализировав результаты 50 исследований по влиянию физических упражнений на психическое состояние.

Оказалось, что физические упражнения могут на 17% снизить риск развития депрессии.

К сожалению, столь эффективное средство профилактики используется недостаточно, а программы лечения депрессии предусматривают в основном лечение антидепрессантами и психотерапию. «А жаль,— подчеркивает соавтор исследования Брендон Стаббс,— ведь физкультура — не только способ профилактики, но и прекрасное средство для лечения симптомов уже существующей депрессии». По его мнению, антидепрессантный эффект физической активности связан с тем, что она может помочь уменьшить воспаление и помочь клеткам мозга восстановиться.

Микробиология

Долечить до астмы

Новую причину развития бронхиальной астмы у детей выявили ученые из Университета Вандербильта (США) и педагогического университета Гуанси (Китай). Все дело в антибактериальной терапии, которую назначали младенцам. Это стало ясно после анализа истории болезни более 150 тысяч здоровых доношенных младенцев. Почти 80% из них в возрасте до года назначался антибиотик, что повышало вероятность развития астмы. Каждое дополнительное назначение увеличивало риск на 20%. При этом антибиотики широкого спектра действия были более «рискованными». «Антибиотики спасают от тяжелой инфекции, но обедняют микробиоту. А ведь она играет важную роль в формировании иммунной системы,— говорит соавтор работы Бриттани Донован.— Прежде чем назначать младенцам антибиотик, следует хорошо взвесить все риски и преимущества».

Статистика

Когда рожать?

За последние 15 лет средний возраст, в котором женщина рожает ребенка в России, несколько увеличился. Впрочем, это общемировая тенденция. Больше того, эксперты считают, что 20-летних мам будет все меньше — подавляющее большинство предпочитают сначала решить вопрос с образованием и карьерой, а уж потом обзаводиться детьми. Постепенно снижаются и темпы рождаемости. В среднем на две семьи приходится три ребенка.

Если верить статистике, россиянки предпочитают обзаводиться:

Кардиология

Светолюбивое сердце

Кратковременное воздействие светом поможет укрепить кровеносные сосуды и в конечном итоге защитит от инфаркта, утверждают ученые из Университета Колорадо (США). Эксперименты на грызунах показали, что все дело в гене PER2 — именно он «отвечает» за защиту сосудов. Как оказалось, его действие напрямую связано с циркадными ритмами: ген активируется в условиях повышенной освещенности. В итоге продолжительное пребывание на солнце защищало сосуды грызунов от недостатка кислорода и способствовало нормализации кровотока. Такие же результаты показали и исследования, проведенные на добровольцах. «Световая терапия за неделю до операции может снизить риски развития сердечных приступов,— говорит автор исследования Тобиас Экль.— При этом важно именно визуальное восприятие света».

Стоматология

Зубы отрастут

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гены, которые управляют ростом зубной ткани, выявили ученые из Плимутского университета (Великобритания). В отличие от человека, у многих животных резцы растут на протяжении всей жизни. А непосредственный участник этого процесса — ген Dlk1. Ученые выделили его, изучая стволовые клетки, которые отвечают за образование твердой зубной ткани (дентина) и постоянный рост резцов у мышей. Как удалось выяснить, именно этот ген способствует активации стволовых клеток и регенерации тканей. «Человек не имеет аналогичных участков стволовых клеток, и сейчас важно понять, как они работают, чтобы перейти к клиническим исследованиям»,— говорит соавтор статьи доктор Кристофер Тредвин. Исследователь не сомневается, что это открывает блестящие перспективы для лечения кариеса и других проблем, связанных с разрушением или травмой зубов.

Технологии

Заживляющие бактерии

Использовать кишечную палочку для заживления повреждений на стенках кишечника предложили ученые из Гарвардского университета (США). Пластыри, подобные тем, что мы используем для обычных ран, тут не годятся, поскольку они не прилипают к скользким стенкам. Зато для этих целей подходит гидрогель из нановолокон, созданный на основе непатогенных штаммов кишечной палочки. Эти бактерии обитают в наших пищеварительных системах и хорошо прилипают к стенкам кишечника. Бактерии выращивают в лабораторных условиях, а затем в составе гидрогеля с помощью шприца вводят в место раны. «Получается своеобразная спрей-повязка для слизистой кишечника,— объясняет соавтор разработки Джеффри Карп.— Она оказывается затянута биопленкой, что способствует быстрейшему заживлению ран».

Кардиология

Инфаркт от фаст-фуда

Фото: Depositphotos / PhotoXPress.ru

Чем больше в регионе ресторанов быстрого питания, тем выше там уровень сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают ученые из Университета Ньюкасла (Австралия). Зависимость выявили в ходе исследования трех тысяч австралийцев в сельских и городских районах Нового Южного Уэльса (данные о здоровье соотносились с числом точек фаст-фуда). Причем корреляция сохранялась и после поправки на возраст, ожирение, высокое кровяное давление, курение и диабет. «С одной стороны, точки фаст-фуда — важный фактор для развития региона. С другой — известно, что повышенное содержание соли и насыщенных жиров в фаст-фуде напрямую связано с сердечными заболеваниями, а доступность таких ресторанов лишь усугубляет ее. Поэтому важно регулировать плотность точек фаст-фуда на государственном уровне»,— резюмирует исследователь Тарунприт Салуджа.