Стефани Фраппар, футбольный арбитр

Без скидки на пол

Матч за Суперкубок УЕФА на прошлой неделе в Стамбуле открыл новую страницу в истории футбола, и «виновницей» тому — француженка Стефани Фраппар. В игре, которой по традиции открывается футбольный сезон в Старом Свете, сошлись победители Лиги чемпионов («Ливерпуль») и Лиги Европы («Челси»). В традиционной для английских команд напряженной борьбе победителя оба клуба смогли выявить лишь при помощи серии пенальти, а о цене победы ярче всего говорили прыжки эксцентричного тренера ливерпульцев — немец Юрген Клопп радостно скакал по полю. Однако историческим матч стал по другой причине: впервые игру за столь престижный трофей судила женская бригада арбитров во главе с 35-летней Фраппар.

Ее судейская карьера в мужском футболе началась в 2011-м: Фраппар стала арбитром третьего дивизиона французского чемпионата. В 2014-м ей доверили судить игры второго дивизиона. Прорыв наступил в 2019-м: Стефани назначали рефери во французской Премьер-лиге. Затем, этим летом, она отсудила финальную игру женского чемпионата мира по футболу между США и Нидерландами. И, наконец, стала главным арбитром Суперкубка УЕФА. Сказать, что к ее судейству в этой игре нет претензий, было бы преувеличением: ряд экспертов, а также фанаты проигравшего «Челси», довольно бурно негодовали по поводу назначенного ею в ворота «синих» по ходу игры пенальти. Досталось и УЕФА — его обвиняют в погоне за политкорректностью, от которой-де пострадает футбол. Больше, однако, тех, кто считает, что счет по игре, а арбитр Фраппар матч не испортила. Что же до судейских ошибок, то за все время, что мир играет в футбол, ни в одной стране мира не удалось найти арбитра-мужчину, которого эксперты и фанаты считали бы абсолютно безгрешным.

Мария Портнягина