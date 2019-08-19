Алексей Старобинский,физик

С днем рождения, Вселенная!

Медаль Дирака — престижную премию для физиков-теоретиков — получил давний друг «Огонька», неоднократный герой публикаций (см. «Огонек» № 11 за 2019 год) академик Алексей Старобинский. Официальная формулировка награды довольно точно описывает более чем 40-летний путь ученого в науке: «За выдающийся вклад в физику реликтового микроволнового излучения, экспериментальные исследования которого помогли превратить космологию в точную научную дисциплину путем сочетания физики микромира с исследованиями крупномасштабной структуры Вселенной». Награду он разделил с двумя другими выдающимися учеными в области космологии — Вячеславом Мухановым и Рашидом Сюняевым. Все ученые заняты изучением новорожденной Вселенной. Алексей Старобинский в конце 70-х первым предложил математически обоснованную модель образования Вселенной из некой плотной точки. Впоследствии это было названо космологической инфляцией. Но вообще он всегда стремился понять, что находится за пределами известных представлений о начале нашего мира. Например, академик любит повторять, что с точки зрения космологии «люди — это неоднородности на фоне Вселенной с характерным масштабом 1,6 м и с массой от 50 до 100 кг». Вообще, в научных кругах давно говорят, что Алексею Старобинскому должны дать Нобелевскую премию, ведь его теория, созданная в прошлом веке, несколько лет назад была прекрасно подтверждена экспериментально.

Елена Кудрявцева