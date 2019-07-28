Россияне ищут поддержки и хайпа в соцсетях знаменитостей

Россияне массово атакуют Instagram западных звезд: на днях пользователи массово пришли в комментарии к актеру и экозащитнику Леонардо Ди Каприо и просят его спасти озеро Байкал от загрязнения. Как и до этого в случае с «нашествием» на Instagram певицы Леди Гаги, в комментариях начали продавать гаражи и шутить. Кто организует массовую акции в соцсетях? И приводит ли это к результатам? Об этом — Глеб Силко.

В этом году в Twitter атаковали бизнесмена Илона Маска: русскоязычные пользователи отправляли ему фотографии с различными абсурдными изобретениями и писали: «Как тебе такое, Илон Маск?». Через некоторое время он сдался и ответил на один из твитов: «Хаха, офигенно». А недавно в Instagram произошло «нашествие» на певицу Леди Гагу, которая, по мнению российских пользователей, увела у модели Ирины Шейк актера Брэдли Купера. В комментариях начали продавать гаражи и советовать рецепты борща.

Затем россияне перекинулись на лауреата «Оскара» и экозащитника Леонардо Ди Каприо — от него требовали спасти озеро Байкал. Были, например, такие комментарии: «Левчик, мы тебе поклоняемся не первый год, кочуем за твоей фотографией днем и ночью, помоги нам спасти Байкал» или «Мы Россией всей топили, чтобы "Оскара" вручили, "Оскар" дали, мир признал, заступитесь за Байкал».

Чем можно объяснить такие массовые «нашествия» на соцсети знаменитостей? У многих участников действительно благие цели, считает директор Центра социологических исследований РГГУ Мирослава Цапко. Правда, по ее словам, есть и те, для кого такие набеги — просто развлечение: «Кто-то в самом деле верит в реальную помощь в изменении этого вопроса. Тем более, что знаменитости — это часто влиятельные люди, и к их голосу могут прислушиваться.

С другой стороны, многие действительно могут использовать это как вариант хайпа.

Я не думаю, что все, как один, преследуют одинаковые цели в использовании такого способа коммуникации».

Часто пользователи и не надеются на решение проблемы. Дело в абсурде, который создает эта атака: фактически получается, что мем живет какое-то время, и каждый может не просто посмеяться, но и стать его частью, то есть поучаствовать в своеобразном перформансе, объясняет стажер-исследователь Института гуманитарных историко-теоретических исследований ВШЭ Елизавета Лысенко: «Есть две составляющих: какая-то сильная эмоция и дальше чувство абсурда, которое ее сопровождает. Затем создается что-то вроде мема, и уже приходят различные комментаторы. Тяжело сказать, что это свойственно только русскоязычным пользователям, потому что, например, в Америке сейчас же пытаются штурмовать "Зону 51". Один человек написал очень эмоциональный пост в Facebook с абсурдным призывом, поэтому-то все его поддержали в массовом масштабе. Ведь это игра, некое нарушение, особенно дискурсов между реальностью и выдуманной интернет-реальностью».

Возвращаясь к Ди Каприо, есть ли какой-то смысл в таких «нашествиях» и других флешмобах? Исполнительный директор коммуникационного агентства SALO Ольга Стукалова рассказывает, что все чаще подобные массовые истории, если не напрямую приводят к позитивным изменениям, то хотя бы обращают на себя внимание тех, в чьих полномочиях принимать решения: «Илон Маск, например, у нас начал зимой внезапно реагировать на русскоязычные комментарии в Twitter.

Ди Каприо — это тоже человек в тренде, и уж в его окружении найдется тот, кто может ему перевести суть и представить актера еще более позитивным в глазах народа, чтобы он, как минимум, высказался насчет этой проблемы.





Кроме того, есть история про флешмоб про закон против домашнего насилия #ЯНеХотелаУмирать. Русскоязычные пользователи начали подписывать петицию, которая поддерживает этот потенциальный закон. На это отреагировала, например, спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, хотя первоначально это была просто петиция на соответствующем сайте».

Как правило, все такие массовые нашествия начинает какая-нибудь крупная группа в одной из соцсетей, призывая сторонников, обычно ради шутки. Но практика показывает, что мемные флешмобы приводят к результаты, а, значит, скоро на них обратят внимание даже политики. И мемы тоже станут элементом большой игры.

За несколько дней под англоязычным хештегом #SaveBaikal в Instagram было создано почти 5 тыс. публикаций. Под русскоязычным #СпасиБайкал — больше 13 тыс.