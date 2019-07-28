Курский «Авангард» одержал первую победу в новом сезоне ФНЛ

В домашнем матче пятого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 28 июля курский «Авангард» с минимальным счетом одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Победный гол хозяев на 34-й минуте забил нападающий Роман Минаев: получив пас прямо в центр штрафной площади, он быстро пробил в правый от вратаря угол. Эта победа стала первой для «Авангарда» в нынешнем сезоне. Благодаря ей, курская команда с подвала турнирной таблицы поднялась сразу на 16-е место (с четырьмя очками), а вот воронежский «Факел» опустился на предпоследнее 19-е место (два). В следующем туре 3 августа «Авангард» отправится в гости к ярославскому «Шиннику».

Андрей Цветков