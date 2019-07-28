Счастливое число «Зенита»

«Зенит» одержал третью победу на старте Российской премьер-лиги (РПЛ), что позволило ему возглавить турнирную таблицу с девятью очками. В воскресенье днем петербуржцы обыграли в гостях «Оренбург» со счетом 2:0. Форвард Сердар Азмун едва не установил новый рекорд «скорострельности», забив на 11-й секунде, Артем Дзюба реализовал 11-метровый, назначенный за игру соперника рукой.

О матчах «Зенита» с «Оренбурга» всегда говорят, что это дуэли с прогнозируемым результатом. Все-таки клубам покровительствует один спонсор. Частично эти разговоры подтверждает статистика: команды провели в чемпионате России четыре матча, и во всех победили представители города на Неве (1:0, 1:0, 2:1, 3:1). С другой стороны, дуэли проходят очень весело.

Вот и нынешняя, которая состоялась на стадионе в Оренбурге, радовала с первых минут. Зрители еще не успели усесться на своих местах, как счет был открыт. Зенитовцы заставили в центре поля ошибиться игрока «Оренбурга», тот отдал неточный пас, Артем Дзюба подхватил мяч, передал его Сердару Азмуну, и форвард из Ирана ударил мимо вратаря хозяева Александра Довбни. Шла 11-я секунда матча.

Это один из самых быстрых голов в истории чемпионатов России. На секунду позже забил в матче чемпионата 2010/11 в ворота «Ростова» зенитовец Алексей Ионов. А самый быстрый гол «Зенита» в истории всех чемпионатов, с учетом состоявшихся в СССР,— на счету форварда Юрия Герасимова: он поразил ворота бакинского «Нефтчи» на 10-й секунде в 1983 году. «Тогда игра была нацелена вперед. Разыграли с центра поля, я побежал, мне паснули, я ударил»,— вспоминал тот эпизод форвард, который сейчас работает охранником.

Вдохновившись таким развитием событий, соперники побежали забивать еще. Но счет до перерыва не изменился. Хотя зрители могли увидеть еще четыре-пять голов. Особенно усердствовали хозяева и защита гостей, дарившая им хорошие возможности. Игроки «Оренбурга» били с разных дистанций, но всякий раз на пути мяча вставал Андрей Лунев. Однажды и он уже был бессилен, когда добивал Сергей Терехов. Защитнику «Оренбурга» никто не мешал послать мяч в пустые ворота с 10 метров. Он ударил мимо. «Зенит» тоже мог увеличить счет, но Азмун, убежавший от защитников на 20-й минуте, попал в штангу, а удар защитника Ярослава Ракицкого с 30 метров отразил голкипер «Оренбурга», переведя мяч на угловой.

Во втором тайме интересных событий было не меньше. Например, на 55-й минуте «Зенит» получил право на пенальти: мяч после удара защитника Дениса Терентьева попал в руку футболисту «Оренбурга». По новым трактовкам правил, 11-метровый назначается, если рука, в которую попадает мяч, отделена от тела, тем самым увеличивая площадь обороны. Тут рука была прижата, но арбитр Сергей Карасев указал на «точку». Дзюба реализовал пенальти.

В другом моменте, уже у ворот «Зенита», когда мяч попал в руку полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, 11-метровый назначен, наоборот, не был. Хотя Барриос отвел руку на 90 градусов. То есть правила говорят одно, а судьи принимают решения по-своему. Так всегда в российском футболе.

Счет 2:0 сделал надежды игроков «Оренбурга» хотя бы на ничью несбыточными. Тем более что они продолжали не забивать из выгодных ситуаций. Таких было несколько, и во всех хозяева били «не туда». Барриос на последних секундах мог сделать счет 3:0 в пользу «Зенита», однако в последний момент защитник выбил мяч у него из-под ног.

Впрочем, и двух голов петербуржцам хватило для победы. «Никогда такого не было, и вот опять»,— как шутят в соцсетях. «Зенит» с девятью очками после трех игр лидирует в Российской премьер-лиге. Команда Сергея Семака — единственная из 16, не потерявшая в трех стартовых матчах ни одного очка. Впрочем, соперниками сине-бело-голубых были дебютант РПЛ «Тамбов» (2:1), такой же дебютант «Сочи» (2:0), куда к тому же «Зенит» отправил в межсезонье половину ненужных игроков, из-за чего «Сочи» стали называть фарм-клубом «Зенита», и вот — «Оренбург», который ни разу не отобрал у «старшего брата» очки.

Следующий соперник — серьезный, «Краснодар», который с шестью набранными очками расположился как раз следом за «Зенитом» в турнирной таблице. Игра состоится 3 августа на «Газпром Арене».

Юрий Балетов