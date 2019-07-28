МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным «несогласованным с украинской стороной» визитом делегации во главе с председателем правительства России Дмитрием Медведевым «во временно оккупированные Россией АР Крым и Севастополь». Поездка господина Медведева в Крым началась сегодня, 28 июля.

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины»,— заявили в министерстве. Цель визита там назвали «циничной» — «участие в параде оккупационного флота РФ».

Сегодня празднуют памятный день военно-морского флота России. Он отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.