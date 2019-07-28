МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Управление МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре в столице сегодня, 28 июля. По прогнозам синоптиков, с 14:00 до 21:00 скорость ветра будет достигать 12–17 м/с.
Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не стоять под деревьями. Москвичам также рекомендовали не парковать рядом с ними автомобили.
Гидрометцентр также объявил «желтый» уровне погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве и Московской области. Предупреждение действует до 21:00.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве сегодня днем температура воздуха составит 25–27 °C. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.
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