МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Управление МЧС России по Москве предупредило о сильном ветре в столице сегодня, 28 июля. По прогнозам синоптиков, с 14:00 до 21:00 скорость ветра будет достигать 12–17 м/с.

Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции, а также не стоять под деревьями. Москвичам также рекомендовали не парковать рядом с ними автомобили.

Гидрометцентр также объявил «желтый» уровне погодной опасности из-за порывистого ветра в Москве и Московской области. Предупреждение действует до 21:00.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве сегодня днем температура воздуха составит 25–27 °C. Переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь.