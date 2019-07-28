Краудфандингу очертили границы

Россиянам запретят тратить на краудфандинг больше 600 тыс. руб. в год — законопроект Госдума приняла в третьем чтении. Нововведение коснется только неквалифицированных инвесторов: оно распространяется на предоставление займов, приобретение ценных бумаг и цифровых прав. Как еще изменятся правила краудфандинга? И кому стоит присмотреться к такому инструменту? Выясняли Лилия Галявиева и Виктория Феофанова.

Так называемый закон о краудфандинге рассматривается второй год. Правда, речь в нем идет совсем о других видах коллективного финансирования — краудинвестинге и краудлендинге. Первый термин обозначает инвестиции в обмен на процент от прибыли или долю в бизнесе. Второй — предоставление займа под процент. Поэтому музыканты, собирающие деньги на новый альбом могут спать спокойно: любая деятельность, не связанная с приумножением вложений, под действие нового законопроекта не подпадает.

Бизнес встретил закон положительно. Теперь все платформы придут к единому регламенту, а рынок избавится от недобросовестных игроков, уверен инвестиционный директор площадки StartTrack Сергей Четвериков: «Смысл деятельности всех инвестиционных платформ — дать возможность инвесторам в одном месте в сопоставимом виде сравнивать различные бизнесы. Для того чтобы это делать, нужно смотреть не просто в красивые глаза директора, а изучить документарный след, который бизнес оставил за предыдущие годы. Между тем, на этом рынке появились с десяток новых компаний, про стандарты работы которых тяжело что-то сказать.

Скорее всего новые правила приведут к увеличению барьеров для входа в рынок новых игроков.

Этот законопроект открывает двери для инвесторов, которые раньше, возможно, не замечали платформы для инвестиций в бизнес. Ведь никакого законодательного статуса им не было предложено, и не все игроки с ними спокойно работали».

Спонсоров на подобных платформах обычно ищет средний и малый бизнес. Чаще всего это сфера услуг и торговли. Добросовестные площадки сами отфильтровывают подозрительные компании, например, те, которые отказываются предоставлять финансовую отчетность. И, тем не менее, прежде нажать кнопку «инвестировать», стоит тщательно взвесить все «за» и «против», отмечает независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «Это, безусловно, связано с риском.

Я бы сказала, что инвестиции в облигации все-таки чуть-чуть понадежнее, чем краудфандинг.

Достаточно ликвидные бумаги дают возможность в течение одного дня из них выйти, их продать и вернуться в деньги. Если же мы говорим про инвестиции в краудфандинг, то здесь нельзя попросить вернуть заем досрочно. По срокам, наоборот: средний срок инвестиций через краудфанинговые площадки — три-шесть месяцев, может быть, двенадцать. Облигации же чаще всего выпускаются хотя бы на два-три года».

Некоторые площадки еще и берут на себя задачу по диверсификации и самостоятельно распределяют деньги инвестора по разным компаниям. Однако таких игроков меньшинство, и новый закон защитит неопытных вкладчиков от серьезных потерь, продолжает Наталья Смирнова: «У инвестора будет всего 600 тыс. руб., которые он сможет потерять, например, по причине своей жадности — если вложит их в один заем одной компании, причем самой рискованной. Если же человек попробовал себя в инвестициях, ему понравилось, то он в следующем году может вложить еще 600 тыс. руб., затем еще. Таким образом почти 2 млн руб. можно накопить и выстроить разумную стратегию инвестиций в крадлендинг».

Впрочем, квалифицированных инвесторов ограничения не коснутся: речь о тех, кто обладает активами на сумму более 6 млн руб., отработал два года в финансовой компании и проводит не меньше десяти операций с ценными бумагами за квартал.

Закон о привлечении инвестиций с помощью краудфандинговых платформ должны вступить в силу с 1 января 2020 года.