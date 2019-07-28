Состав членов реготделения «Деловой России» увеличился в два раза

25 июля состоялось общее собрание пермского отделения «Деловой России» – на нем членами реготделения стали 14 человек, сообщила пресс-служба ячейки. Тем самым состав реготделения общественной организации увеличился вдвое – до 31 человека.

Новыми членами организации стали учредитель завода «Телта» Игорь Морозов, генеральный директор «Академии инструмента» Андрей Шилоносов, исполнительный директор «НЭЭС-Ветер» Михаил Аминов и другие.

На собрании также были сформированы комитеты организации. Комитет по строительству возглавил директор по развитию ГСК «Мегаполис» Михаил Крепак, комитет по энергоэффективности – генеральный директор ФГУП «ФЭСКО» Николай Мягких, комитет по промышленности – председатель совета реготделения «Деловой России», директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Пермское отделение «Деловой России» поддержало ряд проектов своих участников. В частности, в регионе будет создан единый реестр инвестиционных проектов, краундфандинговая платформа по поддержке образовательных инициатив «I love school», рейтинг эффективности работы муниципалитетов и другие. Эти проекты будут презентованы губернатору Пермского края.