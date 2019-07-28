ЖФК «Звезда 2005» уступил лидеру чемпионата

Пермский женский футбольный клуб "Звезда-2005" в 12-м туре чемпионата страны уступил на своем поле столичному ЦСКА, лидеру турнира. Несмотря на то, что «звездочки» в самом начале матче первыми открыли счет, быстрый гол не помог команде. Армейские футболистки отыгрались во втором тайме, забив решающий гол за 13 минут до финального свистка. Итог поединка 1-2 в пользу ЦСКА.

После 12 туров ЖФК «Звезда 2005» находится на пятой позиции в турнирной таблице, отставая от идущей на третьем месте «Кубаночки». Следующий поединок пермский клуб проведет так же против одного из лидеров столичного «Локомотива». Напомним, что в 2017 году «Звезда 2005» становилась чемпионом страны, а в прошлом году стала бронзовым призером. Команды пока провели лишь половину турнира.