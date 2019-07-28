В Екатеринбурге автобус сбил двух пешеходов

В Екатеринбурге автобус, следовавший по маршруту №85, сбил двух пешеходов. Как уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу, инцидент произошел в 10:32 на перекресте улиц Крауля и Токарей.

«Водитель на перекрестке при повороте налево допустил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги на разрешающий зеленый сигнал светофора»,— рассказали в ГИБДД, добавив, что пострадали мужчина 64 лет и женщина 68 лет, они получили травмы различной степени тяжести. Сразу после происшествия их госпитализировали в городскую больницу №36.

В ГИБДД уточнили, что уже установлен возраст водителя — 45 лет. Его стаж вождения — 23 года.

Мария Арабей