Владимир Путин провел смотр кораблей, принимающих участие в параде

Президент России Владимир Путин в сопровождении министра обороны Сергея Шойгу и главкома ВМФ Николая Евменова приветствовал экипажи боевых кораблей в акватории Финского залива и Кронштадтском рейде. Они будут принимать участие в праздновании Дня ВМФ в Петербурге.

Среди них — ракетный крейсер «Маршал Устинов» (проект 1164 «Атлант»), большой противолодочный корабль проекта1155 «Североморск» (949А «Антей»), входящий в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота ВМФ России и большой десантный корабль «Минск» проекта 775, патрульный корабль «Василий Быков» ( проект 22160), корветы «Стойкий» и «Стерегущий» ( проект 20380), МПЛ «Зеленодольск» ( проект 1331М) и «Уренгой», малый ракетный корабль «Ливень» ( проект 12341), дизель-электрическая подлодка «Владикавказ» 877 «Палтус».

Парадом по Неве пройдут 43 корабля и катера. Среди них фрегат «Адмирал Касатонов», корвет «Гремящий», дизель-электрическая подлодка «Кронштадт», малые ракетные корабли «Мытищи» и «Серпухов», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Иван Антонов»,

Парад в честь дня ВМФ завершат самолеты и вертолеты морской авиации. На празднование в Петербург прибыли корабли военно-морских сил Китая и Индии.

Добавим, что утром в Кронштадтском Морском соборе прошел молебен, посвященный празднику. Старт парада — в 11 часов.