В иркутском Тулуне вновь подтоплены дома

Максимальное количество осадков выпало в городе Тулуне в Иркутской области за сутки, 27 июля. Выпало 104 мм, что почти достигает месячную норму. «Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне»,— сообщили региональные власти. Информация прозвучала на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством губернатора Сергея Левченко.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишилось имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушено полностью.