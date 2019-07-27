«Трубная площадь опустела»

В Москве в субботу прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По данным МВД, в центре столицы в результате были задержаны более 1 тыс. человек. Акция началась около 14 часов на Тверской улице, позднее полиция оттеснила участников митинга в переулки, люди рассредоточились по центру города, а затем собрались на Трубной площади. Подробности в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко, который работал на месте событий.

— Трубная площадь уже практически опустела. Некоторое время назад сотрудники ОМОНа потребовали от журналистов покинуть площадь.

Вечером в субботу на Трубной площади по призыву незарегистрированных кандидатов собрались остатки протестующих, но чуть позже появился ОМОН, площадь оцепили, перекрыв все выходы с нее. На вопросы людей, можно ли как-то покинуть площадь, сотрудники полиции отвечали: нет, нельзя. При этом полицейские продолжали через громкоговорители требовать от людей разойтись, продолжали задержания на площади. Такая ситуация сохранялась в течение часа: люди не могли покинуть площадь, потому что она была по всему периметру оцеплена полицией, которая не выпускала. При этом людей продолжали задерживать, видимо, на основании того, что они не подчинялись требованию разойтись.

Площадь не такая огромная, чтобы те, кто задерживал, или те, кто требовал разойтись, не знали о том, что с нее нельзя выйти. Когда люди поняли, что покинуть площадь нельзя, они встали по ее краям или сели на лавочки и стали дожидаться, когда ее можно будет покинуть. И этих самых людей в течение целого часа продолжали задерживать,многих жестко. Более того, начали задерживать журналистов. И это после аккредитации заранее, отправки данных в ГУВД, желтых жилеток, редакционных заданий, пресс-карт — все это, как оказалось, совершенно не впечатляет сотрудников ОМОНа.

Несколько оппозиционных кандидатов успели выступить — это были импровизированные выступления: им приходилось полагаться на мощь своих голосовых связок, потому что никакой звукоусиливающей аппаратуры, разумеется, не было. Два или три человека успели выступить и сказать, что все сегодняшние события свидетельствуют о том, что москвичи готовы бороться за свое право выбирать тех кандидатов, которых они хотят выбирать, а не которых им велели выбирать, или не тех, кого выбрали какие-то другие люди. После этих выступлений достаточно внезапно начались задержания, и в том числе, насколько мне известно, незарегистрированных кандидатов, которые в этот момент присутствовали: Иван Жданов, Любовь Соболь, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков. Илья Яшин задержан не был, я так понимаю, потому что он не успел вернуться из отделения полиции в Троицке, куда его днем увезли полицейские.