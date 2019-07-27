Путин предложил семьям погибших на АС-31 подводников обсудить вопросы помощи

Президент России Владимир Путин на встрече с членами семей офицеров-подводников, погибших в Баренцевом море, предложил поговорить «по-семейному», обсудить вопросы оказания им помощи. «Прежде всего, я, конечно, хочу еще раз слова соболезнования свои высказать в связи с потерей ваших близких»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Господин Путин предложил поговорить о том, чем занималось в последнее время Минобороны с целью оказания им помощи. «Знаю, я посмотрел все эти справки, бумаги, знаю, что многое сделано, но все-таки мне хотелось это услышать от вас самих, что вы считаете недостаточно, на что-то нужно дополнительно обратить внимание, где-то что-то еще дополнительно сделать для вас, для детей — для их будущего»,— сказал президент.

Что известно об атомной глубоководной станции АС-31 Читать далее

1 июля в Баренцевом море при пожаре на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников. Все они имели высокие военные чины и считались элитой военно-морского флота. ЧП произошло на глубоководной атомной станции АС-31.

“Ъ” стало известно, как развивалась аварийная ситуация. Весь экипаж после возгорания на борту еще мог эвакуироваться на лодку-носитель, однако предпочел действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть».

Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. Погибли гидронавты от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь уже пришли члены сменного экипажа.

О церемонии прощания читайте в публикации “Ъ”.