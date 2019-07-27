Мал Суринам, да дорог

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу завершил свое турне в Суринаме. И если предыдущие страны поездки — Кубу и Бразилию — он за годы пребывания на посту министра посещал не раз, то в Суринаме был впервые. Да и его предшественники до самой маленькой страны Южной Америки не добирались. Чем республика может быть интересна инвесторам и туристам, вместе с Сергеем Лавровым выяснял в Парамарибо корреспондент “Ъ” Павел Тарасенко.

В новостях Суринам мелькает крайне редко. Так, в 2019 он появлялся на лентах информагентств всего несколько раз. 12 января было объявлено, что полиция страны изъяла рекордную партию кокаина в 2,3 тонны, который предназначался для отправки в Европу. Наркотики были спрятаны в контейнере между мешками с рисом. Спустя три дня журналисты сообщили об убийстве главы компании, производящей этот рис. В мае о Суринаме вновь вспомнили по схожему поводу, но теперь кокаин (полтонны) уже прибыл во Францию, и был спрятан в контейнере с бананами.

Русскоязычные ленты новостей давали еще один повод вспомнить о Суринаме. Эта страна до недавних пор оставалась последней в Южной Америке, для посещения которой россиянами требовалась виза. И, наконец, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила долгожданную новость: теперь гражданам РФ доступны и краткосрочные безвизовые поездки в Суринам. В субботу на встрече со своей коллегой Илдиз Поллак-Бигли Сергей Лавров заявил, что отмена виз наверняка «даст толчок развитию контактов между людьми» — как инвесторами, так и туристами.

Отвечая на вопрос, что же делать в этой стране, путеводители описывают национальный парк Браунсберг (тропический заповедник с джунглями, пещерами и водопадами), экскурсии по реке Марони и ее притокам, в рамках которых можно познакомиться с местными племенами, а также Сурифест — фестиваль накануне Нового года. Ну и, конечно, Парамарибо, который, впрочем, российских туристов может разочаровать. В знаменитой песне группы «Квартал» поется о «шепоте перламутровых волн», «жемчужном прибое» и «золотом пляже». Но всего этого в столице нет — он вообще стоит на берегу реки, а не океана.

Впрочем, в городе все равно есть что посмотреть. Суринам активно осваивали Великобритания, Франция и Нидерланды. Последние получили контроль над территорией после Бредского мира 1667 года, обменяв ее у англичан на Новый Амстердам (ныне — Нью-Йорк). Африканские традиции привнесли в Суринам рабы, а азиатские — индийцы, индонезийцы и китайцы, которые в конце 19-ом начале 20-го веков массово эмигрировали в республику, после отмены рабства испытывавшую нехватку рабочей силы. В результате в Парамарибо можно найти и мечети, и соборы, и синагоги, и пагоды.

Желающих посетить Суринам, впрочем, может испугать предупреждение на сайте Консульского департамента МИД РФ: «Москиты и другие кровососущие насекомые, являющиеся распространителями целого ряда заболеваний, представляют собой определенную проблему при посещении всех внутренних районов (рекомендует прививка от желтой лихорадки). Риск малярии высок круглый год в южных округах страны. Флора и фауна местных лесов также содержат множество опасных для здоровья живых существ. К характерным местным опасностям относятся очень высокий уровень солнечной радиации, а также неспокойные воды и сильные течения у открытых берегов».

Членам российской делегации с этими опасностями столкнуться не пришлось — визит был непродолжительным и заключался в переговорах с главой МИД, вице-президентом и, наконец, президентом. Возможность обсудить вопросы дипломатам двух стран представляется нечасто: с 1995 года в стране даже нет посольства, и пост посла занимает по совместительству глава российской дипмиссии в Бразилии.

Современные отношения — как политические, так и экономические — трудно назвать активными. Согласно данным Российского экспортного центра за 2017 год, Суринам занимал 174 место в товарообороте России (объем — всего $2 млн.; почти вся сумма — экспорт в южноамериканскую республику).

РФ поставляет продукты неорганической химии и минеральные удобрения, а импортирует (в количествах, близких к статистической погрешности) продовольственные товары и сельхозсырье. Среди немногочисленных примеров инвестиций — строительство российской компанией «ИНСЭТ» в Суринаме мини-гидроэлектростанций.

Между тем, Илдиз Поллак-Бигли, через плечо которой был перекинут павлопосадский платок, на встрече с Сергеем Лавровым назвала свою страну «хабом между Латинской Америкой и Карибским регионом, что открывает огромные экономические возможности». При этом еще в 2017 году, в ходе первого в истории визита Илдиз Поллак-Бигли в Москву, Сергей Лавров отмечал: отношения развиваются динамично, и Россия видит «хорошие перспективы в энергетике, в том числе в возобновляемых источниках энергии, сельском хозяйстве, судостроении и судоремонте, хороший потенциал есть в геологоразведке, рыболовстве, в создании туристической инфраструктуры». Тогда же Илдиз Поллак-Бигли добавляла, что «прекрасные возможности открываются в области сельского хозяйства». В ходе той встречи министры подписали совместное заявление по неразмещению первыми оружия в космосе (пусть даже космических амбиций у Суринама до сих пор замечено не было), а госпожа Поллак-Бигли пригласила российского министра посетить Суринам «в самое ближайшее время».

Время нашлось спустя полтора года. В субботу Илдиз Поллак-Бигли в начале разговора с Сергеем Лавровым заявила: «Это честь и радость для нас, что вы сдержали слово». По итогам переговоров она рассказала, что в двустороннем сотрудничестве особое внимание уделяется сферам здравоохранения, образования, культуры и безопасности. «Наши переговоры проходили конструктивно, в дружеском, товарищеском ключе»,— заявил, в свою очередь, Сергей Лавров, назвав Суринам «давним партнером России». Он пояснил, что у России и Суринама есть немало общего — в частности, убежденность в необходимости неукоснительно соблюдать нормы международного права и устав ООН, не вмешиваться в дела суверенных государств.

Что касается внешней политики Суринама, то некоторые ее аспекты не могут не радовать Москву.

Так, в 2017 году республика отозвала свое признание независимости самопровозглашенного Косово. А в этом году страна активно отстаивала позицию правительства Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро: Суринам оказался в числе тех нескольких стран Организации американских государств, которые отказались признать Хуана Гуайдо легитимным лидером.

«С Суринамом отношения эпизодические, больше наполнены случайными встречами. Политически для нас они ни за, ни против,— заявил “Ъ” профессор СпбГУ, латиноамериканист Виктор Хейфец.— Споров никаких нет. Но лишний раз подчеркнуть, что у нас нет споров — по нынешним временам, учитывая сложные отношения с целым рядом государств, и это немалого стоит».