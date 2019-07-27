Координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова задержали за «клевету» на митинге

Петербургский оппозиционный политик, координатор движения «Объединенные демократы» Андрей Пивоваров был задержан полицией у своего дома в субботу, 27 июля. Об этом он сам рассказал на своей странице в Facebook.

В отделе полиции ему сообщили, что на него написала заявление глава ИКМО «Екатерингофский» Ксения Недбайло. Она требует привлечь господина Пивоварова к ответственности за «клевету» на митинге на площади Ленина 24 июля.

Напомним, что оппозиционер назвал список фамилий глав ИКМО, которых необходимо привлечь к уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению избирательных прав граждан. В их числе была и госпожа Недбайло.

Отметим, что подобные иски подаются в порядке ст.152 ГК РФ в судебном порядке. МВД в таких случаях не должно задерживать ответчика.

В итоге Андрея Пивоварова отпустили под обязательство о явке. 31 июля ему предписано явиться в отдел полиции.

Олег Дилимбетов