На Урале возбуждено дело по факту смерти подростка, утонувшего во время экскурсии в реке

Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело после смерти 12-летнего ребенка, утонувшего в реке Реж (вблизи села Арамашево) во время экскурсии.

По данным следователей, дело возбуждено по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Информация о смерти поступила в правоохранительные органы в пятницу, 26 июля. Погибший мальчик находился на экскурсии вместе с другими детьми из детского дома. Группу сопровождал один вожатый.