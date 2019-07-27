Путин опустился в батискафе на дно Финского залива

Президент России Владимир Путин погрузился на дно Финского залива на спускаемом аппарате «Си Эксплорер — 3», сообщается на сайте Кремля. На глубине 50 метров российский лидер осмотрел подлодку Щ-308 «Семга», подорвавшуюся на немецкой мине во время Великой Отечественной войны.

Погружение должно занять около часа. На дне в присутствии господина Путина установят памятную табличку на месте гибели подлодки. Память погибших подводников почтят минутой молчания.

Подлодка Щ-308 «Семга» была заложена в 1930 году на заводе «Красное Сормово». В сентябре 1942 года она заняла позицию в районе финского острова Утё в Балтийском море, уничтожила три транспортных судна противника, но подорвалась на линии немецкого минного заграждения «Зеенгель» («Морской еж»). На судне было 40 членов экипажа, включая командира корабля Льва Костылева.