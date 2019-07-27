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МЧС объявило штормовое предупреждение в Свердловской области

Главное управление МЧС по Свердловской области предупреждает о сильных дождях, грозах, крупном граде и усилении ветра в регионе 28-29 июля. По данным ведомства, скорость ветра в ближайшие два дня будет доходить до 25 м/с.

Спасатели рекомендует жителям области соблюдать меры безопасности. В том числе отменить походы и отдых на природе, закрыть окна и балконные двери в домах, а также соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию автомобилистам. В МЧС также советуют не стоять под высокими деревьями и выключить из сети электроприборы.

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